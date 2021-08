Barcellona, tegola Aguero: problemi al polpaccio e lungo stop

Inatteso stop per l'argentino

Brutte notizie per il Barcellona e per 'Kun' Agüero. Il club catalano ha annunciato che il calciatore deve fermarsi per due mesi circa. L'infortunio al polpaccio della gamba destra dell'argentino si è rivelato più serio del previsto e il 'Kun' dovrà fermarsi per dieci settimane . Ciò significa che non potrà giocare fino a metà ottobre o addirittura inizi di novembre. Aguero non ha giocato ieri contro la Juventus al Gamper per questo infortunio. Il 'Kun' si unisce all'infermeria blaugrana a Ousmane Debélé e Ansu Fati, entrambi però nel loro ultimo periodo di recupero.