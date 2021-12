Barcellona, tegola Sergi Roberto: deve operarsi in Finlandia

Il calciatore blaugrana infortunato

Stagione davvero complessa per il Barcellona che ha dovuto fare i conti con diverse problematiche. Prima l'addio di Lionel Messi, poi l'esonero di Koeman e il problema di salute, con annesso possibile ritiro ad Aguero. Ora, ennesimo infortunio per uno dei giocatori che negli ultimi anni è stato assolutamente una risorsa: Sergi Roberto .

Il calciatore, vero jolly della squadra tra difesa, centrocampo e attacco, dovrà stare fermo per diverso tempo a causa di un problema fisico che lo costringerà ad un intervento chirurgico. Come ha fatto sapere in queste ore il Barcellona, Xavi dovrà rinunciare allo spagnolo a causa di un infortunio al retto femorale della gamba destra. Il classe 1992 dovrà operarsi nei prossimi giorni. L'intervento sarà eseguito dal dottor Lasse Lempainen in Finlandia, sotto la supervisione dello staff medico del Barça.