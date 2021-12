Barcellona, tensioni nello spogliatoio dopo l’eliminazione dalla Champions

Grande caos al Barcellona a due giorni della trasferta sul campo dell'Osasuna

La pesante sconfitta subita a Monaco di Baviera e la conseguente eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League, ha creato diverse tensioni nello spogliatoio del Barcellona, soprattutto all'intervallo, quando il risultato era già di 2-0. Il tecnico blaugrana, Xavi Hernandez infatti, non ha potuto nascondere la sua frustrazione per l’ennesima prestazione sottotono, nemmeno in conferenza stampa. Secondo diverse fonti spagnole, Xavi non avrebbe esitato ad alzare il tono di voce nello spogliatoio per esprimere la sua insoddisfazione per quello che stava vedendo, al termine del primo tempo. Le parole da lui pronunciate sarebbero state: "Alcuni di voi non capiscono cosa significhi giocare per il Barça". Una volta rientrati in campo, l'atteggiamento dei giocatori non è cambiato nel secondo tempo, tant'è che addirittura si sono anche arresi. Il tecnico blaugrana è comunque consapevole delle difficoltà e dei limiti della propria squadra, ma sperava di far scendere in campo una squadra diversa e più determinata, cosa che non è successa.