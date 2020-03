Barcellona, Ter Stegen: “Gli avversari? Non li conosco, non guardo il calcio”

Spesso i calciatori non guardano il calcio. Molti di loro hanno altri hobby oppure altri sport che preferiscono seguire. E’ il caso di Marc André Ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona che questa stagione stava giocando ad altissimi livelli. L’estremo portiere blaugrana ha rivelato ad El Paìs di pensare al calcio solamente 90 minuti a settimana.

NIENTE CALCIO – “Solitamente non guardo le partite di calcio. Lo faccio solo quando c’è un grande match oppure quando in campo gioca qualche amico. Quando mi chiedono il nome degli avversari, non so rispondere. Non li conosco. Qua in Spagna i nomi degli avversari me li dimentico. E’ raro che quando guardo un video di un avversario, poi me lo ricordo in campo”.

CORONAVIRUS – Inevitabile poi un cenno riguardo la crisi sanitaria ed economica legata al Coronavirus: “Sto vivendo la mia quarantena con molta tranquillità. Il calcio ora non è assolutamente una priorità. Quindi rimanete tutti a casa“.

