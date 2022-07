Barcellona, Ter Stegen non pone limiti: “Possiamo lottare per vincere tutto”

Una campagna acquisti importantissima e la voglia di tornare a trionfare il prima possibile. Parliamo del Barcellona che con il suo portiere Marc André Ter Stegen punta a lottare per ogni competizione possibile. La conferma arriva dalle parole del tedesco ripresa da Sport.es dopo il successo in amichevole per 2-0 contro il New York Red Bulls.

VINCERE - "Stiamo recuperando anche mentalmente la nostra filosofia. Abbiamo una squadra che può lottare per vincere tutto e lo sappiamo. C'è grande competizione in ogni ruolo e si combatte per giocare", ha detto Ter Stegen. "Abbiamo una rosa migliore rispetto agli ultimi anni e i nuovi acquisti ci daranno una mano per lottare. Lewandowski? Sta facendo bene e farà la differenza". Un passaggio acnhe su Frenkie De Jong e le voci sul suo possibile addio: "Noi vogliamo il meglio per la squadra e vorremmo che rimanesse qui con noi ma è una questione di cui devono parlare lui e la società".