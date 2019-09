Barcellona, ter Stegen: “Spero che Messi resti a lungo. Neymar? Sono contento della nostra squadra”

Il portiere tedesco del Barcellona Marc-André ter Stegen ha parlato della situazione contrattuale di Messi e della propria squadra, reduce da un avvio di campionato poco positivo, ma la rosa è molto importante e potrà fare grandi cose nel corso di questa stagione. Ecco un compendio delle dichiarazioni tratte dal giornale spagnolo Mundo Deportivo: “Spero che Messi rimarrà per tanti altri anni insieme a noi. Come ha detto Piqué, si è guadagnato il diritto di decidere personalmente e liberamente il proprio futuro, ma sta molto bene da noi, si sente a proprio agio e sono sicuro che resterà ancora per molto tempo. È un elemento chiave della squadra e i giocatori forti ci piacciono tutti”.

Il ritorno di Neymar è saltato negli ultimi giorni di calciomercato. Ecco il pensiero del portiere: “Ora non si può più cambiare nulla perché il tempo delle trattative è terminato, ma io sono contento della squadra che abbiamo. Se mi sarebbe piaciuto riaverlo in blaugrana? Domanda a cui non è facile rispondere, ripeto che i grandi giocatori ci piacciono, ma ormai la sessione di mercato è finita”. Su Rakitic: “Personalmente sono contento sia rimasto, secondo me anche il club e i tifosi”.

Infine, ha ribadito che non è contento di essere il secondo in Nazionale da tanto tempo (il titolare è Neuer): “È stata dura per me in questi giorni, ho tutto per essere il numero uno della squadra, faccio tutto il possibile per diventarlo”.