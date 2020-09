Barcellona, terza maglia rosa e Messi testimonial: ma sui social scatta l’hashtag #freeMessi

Il Barcellona presenta la terza maglia per la prossima stagione. Doppio post social su Instagram con un filmato e con una foto. Ed è proprio lo scatto, che vede Lionel Messi protagonista, ad essere al centro della polemica da parte di diversi utenti. Nonostante il club blaugrana abbia espresso il proprio “amore” per il giocatore, molti utenti si sono schierati contro la società per via della nota vicenda di mercato.

Barcellona: sui social è #freeMessi

“Lasciatelo andare. Il nostro GOAT deve essere felice”, si legge nei commenti al post del Barcellona. “#freeMessi”, scrivono tanti altri utenti schierandosi apertamente con il giocatore che ha lamentato l’impossibilità di giocare altrove per via di un mancato accordo con Bartomeu, reo di non aver mantenuto la parola data all’argentino.

Ed è proprio il presidente blaugrana l’altro persognaggio “preso di mira”. In tanti hanno, infatti, commentato la foto di Messi e della maglia rosa con un “#bartomeuout”.

I sostenitori di Messi stanno con lui. Anche a costo di vederlo andare via. Tutto per saperlo felice.