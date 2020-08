Barcellona, tifosi gridano “Fuori i mercenari” e i giocatori escono dalla porta sul retro

Dopo la disfatta in Champions League contro il Bayern Monaco, c’è clima di contestazione per il Barcellona. Il club, rientrato in Spagna, ha dovuto fare i conti con l’insoddisfazione da parte di tutto l’ambiente.

LA CONTESTAZIONE

I blaugrana non sono abituati a questo genere di sconfitte, soprattutto per quel che riguarda la massima competizione europea per club. I giocatori e lo staff, una volta rientrati in Catalogna, per evitare ogni contatto con i tifosi sono stati divisi in tre pullman con vetri oscurati e senza alcun logo del Barcellona, e una volta arrivati presso il centro sportivo della società i calciatori hanno trovato davanti a sé alcuni striscioni che descrivono il malcontento generale diffuso per la città. I tesserati, dopo aver preso tutto ciò che avevano lasciato presso la struttura del club, hanno preso un’uscita secondaria per evitare ogni contatto con l’ambiente catalano. Solo qualche membro dello staff di Setien ha avuto il “coraggio” di affrontare un faccia a faccia con i sostenitori, che hanno rimproverato alcune scelte tecniche e tattiche dell’ultimo periodo.