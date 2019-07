Barcellona, torna Victor Valdes? Ecco in che ruolo

Un clamoroso ritorno potrebbe concretizzarsi in questi giorni al Barcellona. Stando a quanto raccolto dal Mundo Deportivo, l’ex portiere Victor Valdes sarebbe ad un passo dal tornare al club blaugrana. Per lo spagnolo, ritiratosi nel 2017 al termine di una stagione trascorsa in Premier League con la maglia del Middlesbrough, è infatti pronto l’incarico come allenatore della Juvenil A.

Una mossa che farebbe sicuramente felice la tifoseria catalana, che ha potuto ammirare l’estremo difensore per ben dodici anni, con Valdes che ha difeso i pali del Barça dal 2002 al 2014, conquistando sei scudetti, sei supercoppe di Spagna, due coppe del Re, tre Champions League, due supercoppe europee e due mondiali per club.