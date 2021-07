Barcellona, trovato accordo per rinnovo contratto di Messi. I dettagli

Il campione argentino resta a vita al Barcellona

Schiarita sul futuro di Leo Messi che continuerà a giocare nel campionato spagnolo non emigrando in Francia dove sembrava che il Psg potesse tesserarlo. Barça e Leo Messi hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo dell'argentino per firmare un contratto quinquennale. Anche se nelle ultime settimane si era parlato molto della possibilità di firmare per due stagioni prima di intraprendere una nuova avventura in MLS con l'Inter Miami, finalmente entrambe le parti hanno visto con gli occhi buoni prolungare la relazione per un periodo più lungo. Reduce dal trionfo in Coppa America, il primo trofeo conquistato con la nazionale, Leo dovrebbe firmare un contratto con una clausola rescissoria di 350 milioni, e dimezzarsi lo stipendio.