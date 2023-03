Barcellona, senza la Champions pronta la causa alla UEFA: cosa sta succedendo

Il "caso Negreira" e le possibili conseguenze sulle competizioni europee fanno tremare i blaugrana

Redazione ITASportPress

Sanzionare il Barcellona escludendolo dalla partecipazione alla prossima Champions League come punizione per il “caso Negreira” potrebbe costare alla UEFA non meno di 100 milioni di euro. A riferirlo è El Mundo Deportivo, che inoltre ricorda come la Federcalcio europea abbia deciso di aprire un fascicolo per studiare il caso.

In caso di esclusione, la società catalana è pronta a fare causa e il calcolo del risarcimento ammonterebbe a circa 100 milioni, ovvero quanto il Barca riceve mediamente per la partecipazione alla Champions League ogni stagione. A questo si andrebbero ad aggiungere i danni per i ricavi mancanti da sponsor o merchandising che il club soffrirebbe a causa di questa decisione. Dunque, ​​se necessario il Barcellona sarebbe disposto a portare la Federcalcio europea in tribunale. Qui chiederebbe poi il risarcimento del “danno consequenziale” (il danno stesso che l’ente calcistico andrebbe a subire senza coppa) e dei “mancati ricavi” (i bonus o simili sulla base degli accordi con gli sponsor che non potrebbero essere incassati).

Esiste in realtà anche un “diritto acquisito” dei club. Ma di cosa si tratta? E' un diritto che le società acquisiscono sportivamente attraverso le competizioni organizzate da ciascuna Paese. Ciò che dice lo statuto UEFA non può quindi andare contro la legislazione vigente. La UEFA dovrebbe attendere per emettere qualsiasi risoluzione fino a quando i tribunali penali spagnoli non si pronunceranno sul “caso Negreira”. In caso contrario, si tratterebbe di una violazione della normativa vigente che farebbe scattare la richiesta di risarcimento danni da parte del Barcellona.

In poche parole se la UEFA decidesse di escludere il Barcellona e i giudici stabilissero che non ci sono prove, il risarcimento per i catalani sarebbe milionario.