Barcellona, ufficiale il rinnovo di Yamal: clausola da un miliardo

Secondo quanto trapela l’accordo tra le parti era già stato raggiunto da luglio, quando Yamine ha compiuto 16 anni. Il prossimo passo sarà quello di trovare un accordo con il rappresentante del giocatore, Jorge Mendes, per un prolungamento a lunga scadenza, cosa però possibile solo dopo il compimento del 18° anno di età.

Lamal, che esordendo in blaugrana a 15 anni e 90 giorni è diventato il debuttante più giovane nella storia del club dal secondo dopoguerra in avanti, è già un punto fermo della squadra di Xavi, che lo ha promosso definitivamente in prima squadra dopo la tournée negli Usa della scorsa estate.