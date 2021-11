Barcellona, ufficiale il ritorno di Dani Alves

Dani Alves ha giocato dal 2008 al 2016 vincendo 23 trofei, incluse tre Champions League e sei volte la Liga

Dani Alves torna al Barcellona per dare un'aiuto ai catalani in difficoltà. Ad annunciarlo il club blaugrana con un tweet. Il terzino brasiliano, 38 anni, era svincolato da due mesi dopo la fine dell'avventura con il San Paolo. Per Dani Alves, voluto dal nuovo tecnico Xavi, contratto fino a fine stagione con la possibilità di rinnovo fino al 2023.