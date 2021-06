Barcellona, ufficiale la nuova maglia della stagione 2021/22

Il Barcellona ha presentato la nuova maglia della prossima stagione

Pedri, De Jong e Piquè. Il nuovo e il vecchio, assieme per tornare a far brillare il Barcellona. Con questi tre volti il Barça presenta la nuova maglia per la stagione 2021/22: “La nuova divisa mostra al meglio lo stemma del Barça. Davanti, all'altezza del petto, i tifosi trovano la sagoma della Croce di San Jordi, patrono di Barcellona, ​​e della senyera, la bandiera della Catalogna. Due elementi che definiscono l'identità del Club, legato alla città da cui prende il nome e alla Catalogna. Questi due elementi vengono reinterpretati con i colori blaugrana, mentre, nella parte inferiore, vengono mantenute le tradizionali strisce verticali, che per l'occasione sono state stilizzate per dare un tocco più moderno alla maglia.