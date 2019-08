Barcellona, ulteriori guai fisici per Messi? A rischio anche la prima di Champions

Potrebbero essersi allungati, e non di poco, i tempi di recupero dall’infortunio di Leo Messi. L’attaccante argentino, che si è fatto male al polpaccio della gamba destra nei primi giorni di agosto, stando a quanto riportato da RAC1 avrebbe avuto un problema durante il percorso di riabilitazione, così da posticipare ulteriormente il rientro in campo. Le prime indiscrezioni parlano di un mese aggiuntivo: se tutto fosse confermato, il capitano e fuoriclasse blaugrana dovrebbe saltare le sfide con Osasuna, Valencia, Granada e Villarreal, oltre che la prima giornata della fase a gironi della Champions League. Una tegola non indifferente per il Barça, per quanto abbia cominciato a scatenarsi Antoine Griezmann (doppietta e assist nell’ultimo match di Liga contro il Betis).