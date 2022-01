Barcellona, Umtiti “generoso”: riduce ingaggio per far iscrivere Ferran Torres

Il difensore allunga il contratto e si riduce l'ingaggio. Una mossa che permette al Barcellona di far iscrivere ufficialmente il neo acquisto Fereran Torres in squadra

Un rinnovo che sembrava davvero difficile. Ma soprattutto che porta con sé un effetto decisamente positivo. Si sblocca il calciomercato del Barcellona grazie al... prolungamento di contratto di Samuel Umtiti . Il difensore francese ha deciso di allungare l'accordo con i catalani fino a giugno 2026, spalmandosi l'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino a giugno 2023. Una mossa che consente ai blaugrana di rispettare le regole del Fair Play e di iscrivere ufficialmente in squadra il neo acquisto Ferran Torres .

A darne notizia proprio il Barcellona con una serie di comunicati apparsi come messaggio anche sui social: "Con tale operazione - si legge su Twitter -, il club non acquisisce alcun maggiore impegno economico nei confronti del calciatore . L'FC Barcellona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Samuel Umtiti per lo sforzo e l'affetto che ha dimostrato nei confronti del Club. Con questa estensione del contratto, l'FC Barcellona estende il suo fair play e potrà iscrivere Ferran Torres nella Professional Football League".