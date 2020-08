La notizia era già nell’aria, adesso è arrivata anche la conferma: Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid19. A comunicarlo è stato il Barcellona tramite una nota ufficiale, la società catalana ha tenuto a specificare che il calciatore non è partito per Lisbona, è asintomatico e sta bene. Il Barcellona, inoltre è regolarmente in campo per il quarto di finale contro il Bayern Monaco.

IL POST DEL BARCELLONA