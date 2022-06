Barcellona, un alleato in più per Lewandowski. De Jong: “Lo vorrei nella mia squadra”

Lewandowski sì, Lewandowski no? Il dilemma c'è, ma non tanto per le qualità del giocatore e neppure per quella che sembra essere la volontà del diretto interessato e dell'ambiente che sarebbe pronto ad accoglierlo, il Barcellona. Bensì per il braccio di ferro è iniziato da tempo tra il centravanti e il suo attuale club, il Bayern Monaco.