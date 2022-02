Barcellona, un altro addio a fine stagione: Piqué può ritirarsi

Il centrale spagnolo potrebbe appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione

Il momento difficile per il Barcellona non sembra terminare. Nonostante l'arrivo di Xavi sulla panchina, i blaugrana non convincono e soprattutto non trovano risultati positivi in maniera costante. La seconda parte di stagione dirà quale sarà il futuro del club in chiave campionato e posizioni per l'Europa. Ma c'è anche un altro "problema" da valutare. Quello che potrebbe essere un doloroso e pesantissimo nuovo addio. Dopo Messi, anche Gerard Piqué potrebbe salutare.