Barcellona, un giocatore positivo al Covid-19: non è entrato in contatto con chi giocherà in Champions

Trema anche il Barcellona per via dell’emergenza coronavirus. La società blaugrana ha annunciato un caso di positività al Covid-19 tra uno dei nove giocatori che sono impegnati per il ritiro della pre-season. Attraverso un comunicato, il club ha ufficialmente annunciato che il calciatore non ha avuto contatti con chi sarà impegnato in Champions.

Barcellona: un positivo al coronavirus

“Dopo i test PCR effettuati ieri martedì pomeriggio al gruppo di nove giocatori che oggi devono iniziare la pre-season, uno di loro è risultato positivo al Covid-19”, ha informato la società. “La persona colpita è asintomatica, gode di buona salute ed è isolata a casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i corrispondenti test PCR. Il giocatore non è stato in contatto con i membri della prima squadra che domani giocheranno a Lisbona”, questo è quanto si legge nella nota diffusa dal Barcellona.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE