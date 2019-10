Barcellona, Valverde bacchetta ter Stegen: “Certe situazioni dovrebbero restare nello spogliatoio…”

“Abbiamo avuto problemi psicologici che potrebbero ripetersi”. Così nelle scorse ore, Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona, aveva parlato in merito alle sconfitte subite dai bluagrana in Champions League, prima contro la Roma e poi contro il Liverpool nell’ultima edizione.

Ecco allora che, a margine della conferenza stampa in vista della gara contro il Valladolid, il tecnico dei catalani Ernesto Valverde ha avuto parole non certo al miele per il suo numero uno: “Le partite si possono vedere in tanti modi, ma se c’è una cosa da fare è indubbiamente risolvere le questioni all’interno e non portarle fuori dallo spogliatoio”. In questo modo l’allenatore ha rimproverato il tedesco che nei giorni scorsi si era lasciato scappare qualche frase di troppo.