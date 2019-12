Barcellona, Valverde: “Clásico? Prima la Real Sociedad. Su Rakitic e Vidal…”

Il Barcellona, dopo aver eliminato l’Inter in Champions League, è atteso dal match di Liga di domani – sabato 14 dicembre – contro la Real Sociedad, poi sarà la volta del Clasico col Real Madrid. Naturalmente le domande per Ernesto Valverde in conferenza stampa sono quasi tutte sul match contro i blancos: “La mia concentrazione non va oltre a domani, stiamo pensando alla partita contro la Real Sociedad, che negli ultimi anni è stata sempre piuttosto tosta. I tre punti che possiamo prendere domani sono nella stessa quantità di quelli che potremo prenderci contro il Madrid settimana prossima. So che sarà un’occasione speciale perché il Clasico è stato posticipato, ma ci penseremo in seguito”.

Su Pedro che potrebbe tornare al Barça: “È un pezzo di storia del club, inutile nasconderci. È uno di quelli che ha vinto più titoli con i blaugrana, vedremo cosa riserverà il futuro, è amato dalla gente”.

Su Rakitic, che avrebbe deciso di restare almeno per gennaio: “Per me vale come gli altri, non meno. In questo momento è tornato a giocare spesso perché lo sta meritando”.

Su Vidal, possibile acquisto dell’Inter: “L’Inter sa cose che io non so – ha proseguito Valverde -, sono infatti informazioni che provengono da loro, non da noi. Il mercato ancora non è iniziato, abbiamo tre partite prima della fine del 2019, vediamo se ci saranno opzioni interessanti e valuteremo il da farsi”.