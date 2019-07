Barcellona, Valverde: “Griezmann? Ci aspettiamo che sia subito decisivo”

E’ un Barcellona che sogna come sempre in grande in vista della prossima stagione. I catalani, dopo aver piazzato il colpo Griezmann, sperano di riportare in blaugrana anche Neymar, ormai ai ferri corti con il Paris Saint-Germain. Nel frattempo, il tecnico Ernesto Valverde si è concesso ai microfoni dei giornalisti, parlando anche dei nuovi arrivati. Queste le sue parole raccolte da Marca.

OBIETTIVO – “Sappiamo che qui abbiamo la richiesta di vincere tutto e di far divertire i nostri tifosi. Noi vogliamo affermarci in tutte le competizioni e speriamo di poter essere all’altezza di questo compito”.

DE JONG – “La scorsa stagione ha giocato ad un livello eccezionale con l’Ajax, ci darà freschezza in mezzo al campo. E’ un giocatore di qualità e che ha il nostro stile di gioco”.

GRIEZMANN – “E’ un giocatore con esperienza in questo campionato. E’ molto rapido e sa bene come inserirsi negli spazi. Abbiamo molta fiducia in lui, sappiamo cosa vale e da lui ci aspettiamo prestazioni immediate”.

NETO – “In porta è una garanzia. E’ un portiere esperto, l’ideale per affiancare Ter Stegen”.