Barcellona, Valverde: “Griezmann? Deve ancora imparare il nostro gioco…”

Barcellona sconfitto per 2-1 dal Chelsea nel match di International Champions Cup, nel quale ha fatto il proprio debutto in maglia blaugrana Antoine Griezmann. E proprio dell’attaccante francese, al termine del match, si è soffermato a parlare il tecnico Ernesto Valverde, che ha poi affrontato altri argomenti, compreso quello relativo a Neymar. Queste le sue parole raccolte da AS.

GRIEZMANN – “Deve ancora abituarsi, deve ancora imparare molte cose del nostro gioco. Si vede che quando ha la palla può sempre creare pericoli, ma ha ancora molta strada da fare. Ci aspettiamo molto da lui”.

PRESTAZIONE – “La partita è stata a tratti intensa. Abbiamo iniziato entrambi i tempi molto bene, è stato un buon test. L’idea è quella di migliorarsi ogni anno”.

RAKITIC – “Ogni anno tocca a lui combattere per conquistarsi il posto. E’ vero però che il tempo passa, vedremo cosa succederà”.

NEYMAR – “E’ un giocatore di un’altra squadra e io non parlo di calciatori di altre formazioni”.