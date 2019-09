Barcellona, Valverde: “Mi sento in discussione da sempre, è normale per un allenatore”

Sempre nel mirino della critica l’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, soprattutto ora dopo il pareggio col Dortmund in Champions League e la sconfitta in Liga col Granada di sabato (i punti in classifica sono 7, a -4 dal primo posto). “Mi sento in discussione fin dall’inizio, non solo da ora – ha detto il tecnico blaugrana -, è normale che ci sono grandi aspettative su di noi, soprattutto per quanto riguarda questo club. L’allenatore è sempre sotto i riflettori, non è una novità: supereremo questo momento negativo”.

E ancora: “Mi preoccupa il distacco con il Real Madrid? No, mi preoccupa la mia squadra. Penso solo alla mia, perché il Real è forte come al solito, non c’è bisogno che intervenga io”. Domani al Camp Nou la sfida al Villarreal per cercare il riscatto: “Abbiamo bisogno dei 3 punti per ripartire, ma dobbiamo migliorare soprattutto nelle partite fuori casa”.