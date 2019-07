Barcellona, Valverde: “Serve vincere e in un certo stile. Questo è il segreto del club”

A margine di un evento a Tokyo targato Rakuten, main sponsor del Barcellona, ha parlato l’allenatore Ernesto Valverde in vista della prossima stagione, in cui la squadra è chiamata a far meglio soprattutto nel cammino europeo: “Siamo il Barcellona, abbiamo l’obbligo di dover vincere sempre e anche di farlo attraverso uno stile di gioco ben definito – riportiamo dal sito ufficiale del giornale spagnolo As -. È questo il segreto che ci ha permesso di vincere per molto tempo. Sappiamo che dobbiamo aggiudicarci ancora più partite, è questo che la gente vuole da parte nostra”. Il mister si trovava in Giappone in occasione della Coppa Rakuten ed era presente anche il presidente Josep Maria Bartomeu.