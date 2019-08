Barcellona, Victor Valdes: “Neymar torna in blaugrana? Non fatemi parlare…”

Neymar sempre più vicino al ritorno al Barcellona. Tanti piccoli indizi si stanno dirigendo verso quella soluzione, e tutti insieme fanno una prova. In ogni caso, l’incontro fra Paris Saint-Germain e i dirigenti blaugrana è stato positivo e restano pochi giorni per chiudere la trattativa. Anche l’ex portiere del Barça Victor Valdes ha parlato (in breve) di tale situazione: “Se parlo dell’affare, mi licenziano! Non sono io la persona a cui chiedere determinati argomenti”. Il classe 1982 al momento è alla guida tecnica della Juvenil A del Barcellona. “Ci ho giocato insieme un solo anno – ha detto Football Espana -, ha fatto bene e si è messo in mostra, conquistando la Champions da protagonista. Ma non fatemi quella domanda, mi mettete in una posizione scomoda”.