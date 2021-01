Barcellona, Victor Valdes può tornare in società “grazie”… al suo matrimonio

Un’amicizia di vecchia data potrebbe consentire a Victor Valdes, ex estremo difensore del Barcellona, di tornare nel club catalano. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, in caso di vittoria alle elezioni presidenziali della società blaugrana da parte di Joan Laporta, l’ex portiere farò ritorno “a casa”.

Valdes era già tornato, solo per breve periodo, al Barcellona per allenare la Juvenil A salvo poi essere mandato via solo tre mesi dopo. Da quanto si apprende dal periodico iberico, però, se Laporta dovesse essere eletto nuovo patron del club alle prossime elezioni, l’ex portiere, ora allenatore dell’Horta, verrà richiamato. Il motivo sarebbe da ricollegare ad un rapporto di amicizia tra i due confermato dal matrimonio dell’ex estremo difensore che ha visto tra gli invitati, e partecipanti, proprio l’attuale candidato alla presidenza della società catalana.