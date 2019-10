Barcellona, Vidal esalta Messi: “Viene da un altro pianeta. Godiamocelo…”

Lionel Messi lascia senza fiato persino i proprio compagni al Barcellona. 50esimo gol su punizione in carriera, altra doppietta e tanti assist nella serata di Liga contro il Valladolid. Protagonista assoluto, l’argentino ha lasciato increduli persino i colleghi blaugrana.

Arturo Vidal, intervistato da Movistar Plus, ha parlato de La Pulce esaltando le sue doti: “Leo fa la differenza con la sua qualità. Non si può dire altrimenti. Quando fa così, la squadra se lo gode. Messi è di un altro pianeta, ci sorprende ogni giorno. Lo vediamo in allenamento, poi in campo. Non abbiamo più parole per descriverlo. Averlo in squadra è un vantaggio. Dobbiamo godercelo”. Poi Vidal si è espresso anche sulla Champions League: “La vittoria contro lo Slavia Praga è arrivata nonostante non abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare e vogliamo farlo. Credo e spero che quel genere di partita non ricapiti più in questa stagione”.