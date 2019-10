Barcellona, Vidal: “Sono felice in blaugrana, può essere il nostro anno per la Champions”

“Sono felice al Barcellona e voglio vincere la Champions”. Molto chiaro sulla situazione attuale e sugli obiettivi da raggiungere il centrocampista Arturo Vidal, intervenuto ai microfoni del giornale Sport: “Sogno la finale di Istanbul di questa stagione e siamo pronti a raggiungerla, perché sappiamo che questo può essere il nostro anno. Sono in un club che ha bisogno di questo trofeo. Sono stato io a cambiare il match con l’Inter? Non lo so, di certo mi sentivo molto bene e ho cercato come sempre di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Mi rendono orgoglioso gli elogi di Messi e degli altri, spero di proseguire così”.

E ancora, sull’inizio di stagione: “Quando sei nella miglior squadra del mondo bisogna farsi trovare pronti in ogni circostanza, per me non è stato un avvio semplice, ma ho cercato di convincere il mister a puntare su di me – ha continuato Vidal, ex Juventus e Bayern Monaco -. Ho caratteristiche diverse rispetto ai compagni di reparto”.

Spente le voci di mercato: “Sono felice in blaugrana, voglio avere un ruolo importante in questo club, come mi è capitato nelle altre esperienze. Non penso a cambiare squadra ad ogni finestra di trattative, se poi sono club o mister a dire che devo andarmene, allora è un altro discorso, ma qui non è così e posso dare tanto al Barça”.