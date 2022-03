Barcellona vince Clasico: Eric Garcia prende in giro Vinicius in campo…

Sfottò in campo tra i due rivali di Real Madrid e Barcellona

Evidente superiorità di gioco da parte dei blaugrana che oltre a segnare e fare una grande gara si sono esibiti anche in qualche "sfottò" in campo. In modo particolare è stato Eric Garcia a rendersi protagonista di un siparietto non passato inosservato, specie sui social. Il difensore ha pizzicato il rivale BlancosVinicius che in occasione di una bella azione è arrivato fino all'area di rigore salvo poi accenturare una caduta. Un gesto che la difensa blaugrana non ha preso bene e che l'ex Manchester City ha commentato rivolgendosi al brasiliano: "Ei Vinicius, tu sarai il vincitore del prossimo Pallone d'Oro l'anno prossimo...".