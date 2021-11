Barcellona vince ma Busquets duramente criticato: sceneggiata in campo diventa virale

Il centrocampista spagnolo nel mirino del web

Sospiro di sollievo in casa Barcellona dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro la Dinamo Kiev. Una rete di Ansu Fati regala i tre punti ai blaugrana che possono ancora sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Ma il successo dei catalani, in un certo senso, è stato oscurato da un episodio piuttosto controverso che ha visto protagonista Sergio Busquets. Il centrocampista del club spagnolo è stato pizzicato a fare una grande sceneggiata da oscar per un contatto di gioco. Sul web in tanti lo hanno preso di mira perché, come noto, non si tratterebbe della prima volta che questo accade.