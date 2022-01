Barcellona vince ma fatica, Xavi: “Questa maglia pesa 20kg in più delle altre”

Il mister commenta la situazione della sua squadra

Redazione ITASportPress

Vince ma non convince il Barcellona di mister Xavi. I blaugrana, contro l'Alaves, trovano la rete di Frenkie De Jong allo scadere. Un gol da tre punti che, però, non cambia la situazione di grande difficoltà della società in questa annata. 35 i punti in classifica dei catalani e momentaneo quinto posto che non garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Dopo la gara, il tecnico ha voluto commentare il successo spiegando quanto sia difficile giocare per il Barcellona: "Non è facile giocare per il Barcellona, la maglia pesa 20 kili in più rispetto ad altri club. È difficile", le parole di Xavi in conferenza riportate dai media iberici. "Siamo in un momento in cui dobbiamo restare uniti, tranquilli. Sappiamo che sarà dura. L'ho già detto in passato che il sole sarebbe tornato. Anche se stasera (ieri, ndr) faceva molto freddo. Sono comunque molto contento".

Un passaggio anche sulla delicata grana Dembelé: "La situazione è la stessa, non si è allenato perché non stava bene. Me lo hanno detto i medici, ma lui conosce la situazione, nulla è cambiato".