Barcellona, vittoria in Liga ma la scena è tutta per… le trecce di Griezmann

Sorride il Barcellona che in Liga, nel turno infrasettimanale di campionato, trova il successo per 2-1 contro la Real Sociedad. Una vittoria importante che permette ai catalani di risalire la classifica. Se la gara, in sé, non ha regalato troppe emozioni, lo stesso non si può dire della nuova capigliatura di Antoine Griezmann, presentatosi sul campo con… le trecce.

Griezmann: i social non perdonano

Il Barcellona vince ma lui colpisce la traversa. Che sia colpa della nuova acconciatura? Chissà, ma per adesso le trecce di Antoine Griezmann hanno portato un +3 ai blaugrana e tanti, tantissimi commenti sui social network. Le reti, tutte nel primo tempo, di Jordi Alba e De Jong per i catalani, e quella di Willian José, per gli ospiti, sono passate in secondo piano dato che la scena è stata tutta per il francese e i suoi capelli.

I tanti utenti sui social non si sono certo risparmiati con i commenti: c’è chi lo ha paragonato a Pippi Calzelunghe e chi ha scherzando affermando che in campo ci fosse la versione al femminile di Griezmann. Insomma. L’ironia non è mancata…