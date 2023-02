Barcellona, Xavi: “+11 sul Real Madrid? Buon margine. E sull’Europa League…”

Le parole del mister blaugrana.

Redazione ITASportPress

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato a Canal+ dopo la vittoria sul Villarreal in campionato che ha permesso alla formazione blaugrana di allungare in vetta alla classifica di Liga nei confronti del Real Madrid che, non ha giocato per via dell'impegno al Mondiale per club e che, dunque, ha una gara da recuperare.

Il tecnico dei catalani ha spiegato: "Il +11 sul Real Madrid in classifica? Sicuramente è un buon margine. Non è una distanza insormontabile, mancano 17 partite. Sono contento, abbiamo fatto un ottimo percorso di risultati, davvero straordinario. Partite come queste valgono tantissimo, abbiamo preso tre punti fondamentali per il titolo".

Xavi si è poi concentrato anche sull'Europa dato che i catalani si giocheranno l'Europa League: "Sì, adesso c’è l’Europa League, una competizione europea. Non è quella che avremmo voluto giocare per provare a vincere ma è così. Vogliamo provare a portarla a casa".

Insomma, grande fiducia per il Barcellona non solo in chiave campionato ma anche per la Coppa. Staremo a vedere se l'ottimo momento proseguirà.