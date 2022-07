Barcellona, Xavi allunga le vacanze di quattro… indesiderati

Una nuova stagione è ormai alle porte e in casa Barcellona si progetto il futuro. Mister Xavi sembra avere le idee chiare sul gruppo con cui vuole lavorare e, di conseguenza, anche su chi non rientra nel suo progetto.

Per questa ragione, come spiegato da Mundo Deportivo, l'allenatore del club catalano avrebbe allungato le vacanze di ben quattro giocatori su cui non conta per la prossima annata di calcio.