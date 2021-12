Barcellona, Xavi: “Bayern ci ha dominati. Ripartiamo da zero. Proviamo a vincere Europa League”

Il tecnico blaugrana dopo il 3-0 subito dai tedeschi che ha portato all'uscita dalla Champions

Che la situazione in casa Barcellona all'indomani della sfida di Champions League persa contro il Bayern Monaco sia molto calda lo si era capito dalle prime pagine dei quotidiani odierni che non hanno risparmiato dure critiche alla squadra allenata da Xavi . Ma a dire la verità, la difficoltà della situazione blaugrana era parsa ben chiara sia in campo che nel post gara quando proprio il tecnico dei catalani aveva commentato con molta onestà l'esito della sfida con relativa uscita dalla massima competizioni europea per club.

Come riportano Marca e Sky Sports, Xavi ha parlato senza peli sulla lingua: "Il nostro stile di gioco vorrebbe che noi dominassimo le gare ma la verità è che il Bayern Monaco lo ha fatto con noi", ha detto il mister. "Ci hanno dominato. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Siamo il Barça. Questa deve essere una svolta per cambiare molte cose. Questa è la Champions, ma è altrettanto vero che adesso questa è la nostra situazione. Dobbiamo affrontare la realtà con dignità. Sono arrabbiato ma devo dire che adesso inizia una nuova era. Ripartiamo da zero. Dobbiamo lavorare sodo: non mi piace la parola fallimento, perché ci abbiamo provato. La nostra realtà ora è l'Europa League e dobbiamo provare a vincerla. Ma l'obiettivo del Barça in generale deve essere di vincere ogni partita".