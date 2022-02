Barcellona, Xavi concede giorno libero ma in 9 decidono di allenarsi

Grande entusiasmo e voglia in casa blaugrana

Redazione ITASportPress

In casa Barcellona la cura Xavi sembra davvero funzionare. Non solo per i risultati che, ultimanente, stanno finalemente arrivando ma anche in chiave della mentalità. Ebbene sì perché come riporta Sportche cita GOL, l'ambiente blaugrana è più carico e volenteroso che mai.

Dopo la sessione di scarico di ieri, il tecnico dei catalani ha concesso una giornata di riposo alla squadra per ricaricare le batterie in vista della sfida di giovedì contro il Napoli in Europa League. Nonostante questa decisione, ben nove giocatori si sono presentati questa mattina alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per una sessione di allenamento. Si tratta di di Eric Garcia, Ferran Torres, Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay e Lenglet.

Gli ultimi tre - sottolinea il periodico iberico - sono alle prese con i rispettivi infortuni e continuano il loro lavoro personalizzato per il rientro. Dani Alves invece si allena nonostante non possa partecipare alla sfida con il Napoli, visto che non è iscritto nella lista UEFA. Insomma, clima nuovo e tanta voglia tra le fila del Barcellona...