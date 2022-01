Barcellona, Xavi: “Dembele resti con noi, altrove non sarà felice come qui”

Il calciatore piace alla Juventus ma anche al Bayern

L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato ancora una volta del futuro di Usman Dembele che è nel mirino della Juventus e di altri club europei. Il contratto dell'esterno francese con i blaugrana scade la prossima estate.“Le trattative per il rinnovo sono in corso - ha ammesso il tecnico - ma ci sono difficoltà con gli agenti. Spero ancora che Usman alla fine resti e ci ho parlato. Il Barcellona ha una posizione chiara, i lavori sono in corso ma dobbiamo aspettare. Spero che giochi ancora con noi perchè è un giocatore in grado di fare la differenza. Ha ricevuto un'offerta fantastica, ma è in corso un tiro alla fune. Non credo che possa essere più felice altrove che qui da noi. Il Barcellona è il miglior club del mondo, qui il progetto sportivo conta più dei fattori economici, e gliel'ho detto. Dembele è un giocatore importante per la squadra e sa che questo progetto sportivo è intrigante. Le questioni economiche non mi preoccupano "- ha ammesso Xavi.