Non fa giri di parole il tecnico blaugrana su cosa si aspetta per la sessione estiva di mercato.

Una stagione è appena finita ma in casa Barcellona si pensa già alla prossima. In tal senso il calciomercato si infiamma con i rumors sul ritorno di Messi sempre più insistenti. Come riportato da diversi media spagnolo, però, mister Xaviha le idee ben chiare e non riguardano solo l'eventuale colpo della Pulce.