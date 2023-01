Barcellona, Xavi difende Kessie: “Gli serve tempo per… cambiare filosofia”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha avuto modo di parlare a margine del match dei blaugrana di oggi in campionato contro Getafe. Nelle sue parole, anche un passaggio importante sull'ex centrocampista del Milan Franck Kessie , giocatore fin qui poco impiegato e, di recente, finito anche nei rumors di mercato.

"Franck è un giocatore importante e dinamico, fisico, che sa segnare. Ha fatto un passo in avanti nell'ultimo periodo anche se non è facile adattarsi ad un'altra filosofia", ha spiegato Xavi rispondendo alle domande dei media in conferenza stampa sul giocatore.