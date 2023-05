Barcellona, Xavi e il ritorno di Messi: “Potrebbe fare il centrocampista”

Messitorna o no al Barcellona? Se lo stanno chiedendo in tanti, anche chi veste già la divisa blaugrana come mister Xavi. Parlando a Sport, l'allenatore ed ex compagno dell'argentino ha sottolineato come il possibile ritorno a casa della Pulce potrebbe stupire tutti per il ruolo che il sette volte Pallone d'Oro potrebbe andare a ricoprire.