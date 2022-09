Barcellona, Xavi esalta Pedri: “Come i migliori centrocampisti passati di questo club”

SINGOLI - Parlando dei singoli poi: "Pedri? Per me è un calciatore superlativo, capisce il gioco ed è capace di tutto. Difficilmente perde la palla e fa tutto molto bene. È paragonabile ai migliori che sono passati per questo club in mezzo al campo". Un passaggio anche su Ansu Fati: "Lo vedo bene, ho parlato con lui. È entrato molto bene in campo, ha avuto due occasioni. Sarà molto importante per la squadra, non ho alcun dubbio".