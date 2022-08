Barcellona, Xavi esalta Raphinha: “Acquisto spettacolare per presente e futuro”

Il tecnico del Barcellona Xavi , ha parlato del nuovo acquisto Raphinha , arrivato poche settimane fa dal Leeds . L’esterno brasiliano, a lungo conteso con il Chelsea , alla fine ha scelto di vestire la maglia blaugrana. Proprio con la maglia del Barcellona ha già esordito nel precampionato mettendo a segno due gol in quattro partite. Non solo, uno dei due gol ha deciso il clasico contro il Real Madrid , presentandosi nel migliore dei modi in quel di Barcellona. Al canale ufficiale del club, ha parlato così di lui il tecnico Xavi. Queste le sue parole:

"È un acquisto spettacolare per il Barça, non solo per questa stagione ma per i prossimi anni. È un giocatore che lavora per la squadra, crossa bene ed è abile sotto porta. Sa segnare, è bravo anche sui calci piazzati e soprattutto ha fame... sono segnali meravigliosi", queste le dichiarazioni del tecnico spagnolo sul nuovo acquisto del Barça.