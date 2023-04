Barcellona, Xavi esulta: “Vantaggio sul Real Madrid importante”

Le parole del mister blaugrana dopo il poker rifilato all'Elche in campionato e il vantaggio momentaneo sul Real di +15.

Vince il Barcellona in campionato contro l'Elche e per il momento incrementa ancora di più il vantaggio sul Real Madrid (+15 ora) che dovrà giocare in queste ore. Dopo il successo dei suoi per 4-0 in trasferta , mister Xavi ha analizzato la gara ma anche la situazione in classifica.

"Sono contento per la squadra in generale. Che i calciatori meno utilizzati giochino e facciano bene è una gioia. Andiamo a dormire con quindici punti di vantaggio sul Real ed è molto importante. Siamo una squadra, sono contento per il gruppo", ha detto Xavi come riportato da AS.

Non manca anche un passaggio su Ansu Fati, a segno, e che nelle ultime giornate aveva fatto parlare per alcune dichiarazioni del padre e agente a proposito dello scarso impiego del numero 10: "I gol danno sempre fiducia agli attaccanti. Oggi è andata perfettamente perché tutti e tre hanno segnato. Ansu ha finito esausto. A parte il gol, ha lavorato per la squadra. Questa è la cosa importante per me. I giocatori che avevano bisogno dei gol lo hanno fatto e per me è una gioia".