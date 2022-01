Barcellona, Xavi fissa l’obiettivo stagionale: “Dobbiamo qualificarci per la Champions”

Parla il tecnico blaugrana

Una stagione complicata, quella che sta vivendo il Barcellona . L'addio di Messi in estate, il cambio di allenatore, i problemi finanziari e, infine, una serie di infortuni e di positività al coronavirus che stanno complicando il cammino in Liga e nelle varie competizioni. Eppure, Xavi , diventato mister dopo l'addio di Koeman, inizia a vedere il bicchiere mezzo pieno e a margine della sfida odierna dei blaugrana contro il Granada, ha fissato gli obiettivi stagionali del club.

PERCORSO - "Dopo la partita contro il Bayern (in Champions ndr), la squadra è migliorata, abbiamo fatto chiarezza su quello che serve. Ora i giocatori capiscono cosa pretendo da loro. Spero di battere il Real Madrid nelle semifinali di Supercoppa di Spagna e di arrivare in finale. Ma adesso stiamo pensando solo al Granada e ci prepariamo per questa partita senza pensare al Real Madrid", ha spiegato Xavi. "Gli infortuni e Ansu Fati? Ci prendiamo cura di lui e anche se sta meglio lo rivedremo in Supercoppa. La nostra squadra ha subito tanti infortuni e sconfitte. A me piacerebbe ci fosse competizione per ogni ruolo nella rosa del Barcellona ma ora ho poche scelte".