Barcellona, Xavi mette alle strette Dembelé: “Rinnovo o va via a gennaio”

Le parole del tecnico spagnolo

Dopo le parole del procuratore, continua la telenovela Dembelé in casa Barcellona . Il francese continua a tentennare per il rinnovo di contratto e sulla questione è intervenuto anche il tecnico dei blaugrana Xavi . L'ex centrocampista ha confermato l'ultimatum, ecco le sue parole in in conferenza stampa:

"Siamo in una situazione complessa e difficile di limiti salariali. Se non rinnova, il club deve trovare una soluzione. Non possiamo essere in questa situazione. Abbiamo aspettato a lungo. Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Il messaggio è chiaro. Lui mi dice che vuole rinnovare e proseguire con noi: o rinnova o dobbiamo cercare una soluzione di uscita immediata, è la decisione che abbiamo preso".