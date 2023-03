Barcellona, Xavi: “Ritorno di Messi? Ecco da cosa dipende”

L'allenatore del Barcellona Xavi ha parlato di un possibile ritorno nella squadra dell'attaccante argentino Lionel Messi che non ha ancora trovato l'accordo di rinnovo del contratto con il Psg. “Dipenderà da molte cose. Ovviamente, siamo soggetti al fair play finanziario. Ma penso che tutto dipenda dal desiderio di Leo stesso. Sa che questa è casa sua e che le porte sono aperte. Ci piacerebbe vederlo. L'ho visto crescere nel club. Conosco la sua forza nel calcio. È un esempio in molti modi. Ed è normale che le persone siano entusiaste. Questo è l'ultimo ballo come Michael Jordan", ha detto Xavi in ​​una conferenza stampa venerdì.