Barcellona, Xavi si coccola Lewandowski: “Fantastico e modesto. Oltre ai gol…”

Parole al miele del mister blaugrana sul neo centravanti.

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni di Marca, il tecnico del BarcellonaXavi ha commentato il successo per 0-3 dei blaugrana sul campo del Siviglia nell'ultimo match disputato in Liga. Il mister ha avuto parole al miele per tutta la squadra ma in modo particolare per Robert Lewandowksi, ancora a segno.

SFIDA - "“Quando siamo entrati meglio in partita, abbiamo spostato la palla più velocemente e abbiamo occupato stabilmente la metà campo avversaria. In generale, un’ottima partita. Abbiamo dominato e abbiamo avuto più possibilità di segnare più gol. La squadra è in un buon momento. Vincere 0-3 a Siviglia è un buon segnale", ha esordito Xavi. "Non ci aspettavamo il 4-4-2 a rombo in mezzo al campo. Pedri, Gavi e Busquets hanno lavorato molto bene. A volte un difensore centrale doveva pensare a Isco. Abbiamo giocato un grande partita, anche molto fisica, dove il centrocampo ha dovuto lavorare molto".

ELOGIO - Spostandosi poi su Lewandowski, ancora in gol: "Non si tratta solo del fatto che segni gol, ma di come riesca a giocare i palloni, controllare la situazione, prendere le decisioni corrette. Gestisce bene la pressione. Robert è un giocatore fantastico. Ci aiuta molto. Ha doti di leadership. Aiuta tutti. Un vincente e, allo stesso tempo, è modesto. È fantastico che sia nella nostra squadra".