Barcellona, Xavi si coccola Pedri: “Il migliore al mondo nel suo ruolo”

Complimenti da far girare la testa, soprattutto perché arrivano da un'autentica leggenda come Xavi . Il tecnico del Barcellona , dopo il successo in campionato contro il Valencia, ha avuto parole al miele per Pedri , autore di una grandissima partita e di una rete da "condividere" con Aubameyang (che ha deviato il suo tiro diretto in porta). Parlando in conferenza stampa dopo il 4-1 a favore al Mestalla, l'ex centrocampista blaugrana ha esaltato le qualità del giovane 19enne.

IL MIGLIORE - "Un commento su Pedri? È un giocatore superlativo, fantastico, per quello che fa. per come si gira e per i suoi tempi di gioco. Non ci sono dubbi che sia un giocatore top. Credo possa essere il migliore nel suo ruolo attualmente. E ha solo 19 anni. Poi fa gol, entra in area, lavora tanto per la squadra e recupera palloni. È una meraviglia averlo in squadra", ha detto Xavi. Ricordiamo che Pedri ha ricevuto alla fine del 2021 anche il riconoscimento come Golden Boy, un trofeo assegnato da Tuttosport ai migliori giovani talenti.